ليستر سيتي يخسر أمام بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

خسر فريق ليستر سيتي أمام مضيفه بيرنلي 1-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع ليستر سيتي التقدم بهدف عن طريق هارفي بارنز بعد مجهود فردي في الدقيقة الـ 33 لكن بيرنلي أدرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه كريس وود حين تابع كرة ردها الحارس كاسبر شمايكل بعد ضربة رأس من المدافع مي.

وحصل ليستر صاحب المركز الثالث على فرصة لاستعادة التقدم بعدما ارتكب المدافع مي خطأ ضد بارنز داخل منطقة الجزاء لكن نيك بوب حارس بيرنلي تصدى ببراعة لتسديدة جيمي فاردي الضعيفة. وسجل بيرنلي هدف الانتصار عن طريق آشلي وستوود بعد كرة عرضية من تشارلي تيلور قبل 11 دقيقة من النهاية منهياً سلسلة من أربع هزائم متتالية له في الدوري وليحتل بذلك المركز الـ 14 بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.