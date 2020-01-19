توصيات تقي الطفل من عدوى الانتانات التنفسية في المدارس

دمشق-سانا

تزداد عدوى نزلات البرد والانفلونزا والانتانات التنفسية في المدارس خلال موسم الشتاء وتساعد خطوات عدة على حماية الطفل من الاصابة وتجنبه التغيب عن المدرسة.

طبيبة الأطفال الدكتورة لمياء البظنا أوضحت لـ سانا الصحية أن أولى هذه الخطوات إعطاء الطفل اللقاحات المناسبة وهي لقاح جدري الماء والسحايا والأنفلونزا الذي يساعد في الوقاية من المرض ومضاعفاته ويفضل أخذه في بداية فصل الخريف.

ولفتت البظنا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية لضمان عدم وصول الفيروسات لجسم الطفل عبر غسل اليدين بالماء والصابون وكذلك تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات لتقوية جهازه المناعي والإكثار من شرب الماء شرط ألا يكون بارداً لضمان عدم الإصابة بالتهابات الحلق والبلعوم.

وأشارت البظنا إلى أهمية تعويد الطفل على استخدام أدواته الشخصية دون استعارة أدوات رفاقه كعلبة الماء والمناديل الورقية والأدوات المدرسية مؤكدة ضرورة تنبيه الطفل للابتعاد عن الأطفال المصابين بأمراض تنفسية ووضع يده على فمه عند العطاس وغسل يده قبل تناول الطعام وتغطية الطعام بعد الانتهاء منه والتأكد من نظافة الحمام والتخلص من المناديل غير النظيفة وطلب العلاج إذا شعر بالتعب أثناء وجوده بالمدرسة.

ايناس السفان