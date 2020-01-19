فرق الإطفاء تسيطر على حريق اندلع في محطة محروقات فيروزة بحمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرحالة السوري عزام يحط رحاله في موسكو
2020-01-18
زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي
2020-01-18
كيليتشدار أوغلو: أردوغان يرتكب أخطاء فادحة في سورية وليبيا
2020-01-17
لافروف: مكافحة الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها أولوية لروسيا
2020-01-17
تقي الدين: التعاون مع سورية مصلحة لبنانية
2020-01-16
لافروف: ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
2020-01-16
جنرال تركي متقاعد يدعو إلى الحوار مع الدولة السورية
2020-01-16
محليات
أكثر من نصف مليون خدمة علاجية وعمليات نوعية حصيلة مشفى القامشلي في 2019
2020-01-19
دمشق اليوم (صور)
2020-01-19
اللواء الرحمون: استقصاء الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها
2020-01-19
نحو 650 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية
2020-01-19
المهندس خميس أمام مجلس الشعب: ستصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية
2020-01-19
حمص.. تنظيم 128 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع
2020-01-19
عودة مقسم هاتف بيت جن بريف دمشق إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي خلفها الإرهاب
2020-01-19
رياضة
وزير الرياضة الإيراني: قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سياسي
2020-01-19
اختتام بطولة المراكز التدريبية للشطرنج في الحسكة
2020-01-19
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-01-18
أرسنال يتعادل مع شيفيلد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-01-18
بخسارته أمام نظيره الأسترالي… منتخب سورية الأولمبي يودع نهائيات آسيا
2020-01-18
استعدادا للدوري الممتاز لكرة القدم.. تشرين يتعادل مع الوحدة
2020-01-18
واتفورد يتعادل مع توتنهام في الدوري الإنكليزي
2020-01-18
اقتصاد
التجارة الداخلية وحماية المستهلك: اتخاذ أقصى العقوبات بحق الفعاليات التجارية المخالفة
2020-01-19
اجتماع للمركزي مع ممثلي المنظمات الدولية… التعاون لتعزيز برامج دعم المواطنين السوريين
2020-01-19
زراعة أكثر من ألفي دونم بالخضار الشتوية في السويداء
2020-01-19
تشديد الرقابة التموينية على أسواق الحسكة والتأكيد على ضرورة عدم التعامل إلا بالليرة السورية
2020-01-19
التجاري السوري يوسع خدماته المصرفية في مكتبه بوزارة الخارجية والمغتربين
2020-01-18
تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في بانياس بكلفة 600 مليون ليرة خلال2019
2020-01-18
بدء زراعة المحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة
2020-01-18
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الجيش يتصدى لهجوم شنه إرهابيو (جبهة النصرة) على محور أبو دفنة بريف إدلب الجنوبي الشرقي
اللواء الرحمون: استقصاء الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة والمتلاعبين بأسعار صرفها
التجارة الداخلية وحماية المستهلك: اتخاذ أقصى العقوبات بحق الفعاليات التجارية المخالفة
نحو 650 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية
المهندس خميس أمام مجلس الشعب: ستصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية
ستة أيام والإرهابيون يواصلون منع الأهالي من الوصول إلى ممرات أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب
الجيش يتصدى لهجوم عنيف لإرهابيي (النصرة) من محور بلدة حلبان بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسومين بخصوص التشدد بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في سعر صرفها
سورية تؤكد استمرارها في ممارسة واجبها بمكافحة الإرهاب وإنقاذ السوريين من ويلات وممارسات المجموعات الإرهابية
المقداد لوفد منظمة التحرير الفلسطينية: تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الهجمة الأمريكية والصهيونية
فرق الإطفاء تسيطر على حريق اندلع في محطة محروقات فيروزة بحمص
2020-01-19
حريق اندلع في محطة محروقات فيروزة بحمص
2020-01-19
manhal
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