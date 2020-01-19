تواصل الاحتجاجات في لبنان للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات في بيروت وصيدا اليوم للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

ففي بيروت تجمع مئات المحتجين أمام مدخل مجلس النواب في شارع البلدية وسط انتشار كثيف لعناصر مكافحة الشغب والجيش.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأنه تم إطلاق قنبلة مسيلة للدموع تبعها رشق عناصر قوى الأمن الداخلي بالحجارة لكن المحتجين تصدوا لملقي الحجارة وأجبروهم على التوقف وعدم إثارة الشغب والتعرض للقوى الأمنية.

كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا احتجاجا على سياسة المصرف المركزي والمصارف عموما.

وأشارت الوكالة إلى أن محتجين كانوا أقدموا فجرا على إشعال حزام ناري أمام شركة الكهرباء في صيدا فيما عمل الجيش والقوى الأمنية اللبنانية على حفظ الأمن وفتح الطرق التي كان أقفلها المحتجون أمام المواطنين.

من جهة أخرى قالت الوكالة إن المدعي العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات أوعز إلى الجهات المعنية بإطلاق سراح الموقوفين جراء أعمال الشغب التي وقعت أمس وسط العاصمة باستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن 220 شخصا أصيبوا خلال الاشتباكات أمس بين قوى الأمن اللبناني ومشاغبين في ساحة النجمة وسط بيروت.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالا احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.