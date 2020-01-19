الحميات المتكررة قد تنتهي بنتيجة عكسية

دمشق-سانا

حذر اختصاصي طب الطوارئ الدكتور محمد عرب الكوسا من لجوء الأشخاص البدينين إلى برامج حمية متعددة وتكرارها للتخلص من الوزن الزائد مبيناً أن ذلك له تأثير عكسي وقد يؤدي إلى بدانة مفرطة.

وأوضح الكوسا لـ سانا الصحية أن زيادة الوزن بعد إيقاف الحمية تحدث بسبب زيادة عدد الخلايا الدهنية كما أن الكثير ممن ينجحون في التخلص من الوزن الزائد خلال مدة قصيرة يفشلون في الحفاظ على ما حققوه على المدى الطويل لافتاً إلى أن الحميات المتكررة وتأرجح الوزن يؤديان إلى صعوبة الاستجابة لها فيما بعد وخلل في تعامل الجسم مع الطاقة وفي النهاية حدوث بدانة مفرطة.

وأوصى اختصاصي الطوارئ من يعانون السمنة باتباع نظام غذائي متكامل يحافظ على الصحة ويخفض الوزن دون آثار جانبية مع اتباع سلوكيات منها عدم تناول الطعام أثناء القراءة أو مشاهدة التلفاز أو عند مواجهة ضغوط نفسية وتثبيت مواعيد تناول الوجبات وكمياتها ومحاولة أكلها قبل الإحساس بالجوع واتباع برنامج رياضي مناسب دون مبالغة لتجنب هبوط سكر الدم والدوخة والصداع.

ونصح الكوسا باستبدال المشروبات الغازية بعصائر الفواكه الطبيعية والماء عند اتباع الحميات الغذائية لارتفاع سعراتها الحرارية وتسببها بزيادة الوزن وضغط الدم.

رشا المحرز