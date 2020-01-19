أكثر من نصف مليون خدمة علاجية وعمليات نوعية حصيلة مشفى القامشلي في 2019

الحسكة-سانا

وفرت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني أكثر من 504 آلاف خدمة علاجية واستقصائية للمرضى والمراجعين خلال عام 2019 الذي شهد أيضا اجراء عمليات نوعية لأول مرة في المشفى كاستئصال ورم دماغي.

مدير الهيئة الدكتور عمر العاكوب أوضح لـ سانا الصحية أن الخدمات تضمنت معاينات العيادات الخارجية وعمليات جراحية وتحاليل مخبرية وصورا شعاعية مؤكدا السعي المتواصل لتطوير العمل في المشفى.

وأشار العاكوب إلى أن عمليات جراحية أجريت خلال العام الفائت لأول مرة في المشفى كاستئصال ورم دماغي وورم على الغدة الدرقية كما ارتفع عدد جلسات غسيل الكلى ليصل إلى 11 ألف جلسة لنحو 1465 مريضا.

وجدد العاكوب مطلب الهيئة بإحداث قسم متخصص بالحروق مع توافر كوادره ومقره لافتا إلى أن أكثر من 567 إصابة حروق راجعت الهيئة خلال العام الفائت اغلبيتهم تحتاج إلى تدبير متخصص.