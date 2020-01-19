701 متقدم لمسابقة تثبيت الوكلاء لصالح محافظة إدلب

إدلب-سانا

وصل عدد المتقدمين لمسابقة تثبيت الوكلاء لصالح محافظة إدلب إلى 701 متقدم تم توزيعهم على ستة مراكز امتحانية.

وأوضح مدير تربية إدلب المهندس عبد الحميد المعمار أنه تم البدء بتوزيع البطاقات الامتحانية الخاصة بمسابقة تثبيت الوكلاء لصالح محافظة إدلب اعتباراً من الخميس الماضي 16-1-2020 وسيستمر لغاية بدء الامتحان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وكانت وزارة التربية أصدرت أواخر العام الماضي أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة انتقاء 15 ألف معلم من الفئة الثانية ممن مارسوا مهنة التعليم بالوكالة لمدة لا تقل عن 500 يوم داعية الراغبين منهم للتقدم إلى الامتحان التحريري يوم السبت الموافق الـ 25 من كانون الثاني الحالي.