طالب عمران يمزج الحس الإنساني والخيال العلمي في (الزمن الصعب)

دمشق-سانا

الزمن الصعب رواية من الخيال العلمي للدكتور طالب عمران يتجول البطل فيها عبر طائرته الحربية بأرجاء الكوكب ثم تتحطم ويضطر للهبوط بالمظلة في مدينة علمية عربية مفترضة مبنية تحت عشرات الأمتار في الصحراء وبلغ التطور التكنولوجي فيها أوجه.

ويقسم الدكتور عمران روايته الى خمسة فصول هي “حلم في ليل مظلم” و”السماء تمطر نجوما” و”يسمونها موجة الحس” و”الكوكب المحترق” و”زهرة بين الأنقاض”.

ولدى عودة بطل الرواية إلى عالمنا يفاجأ بحجم الحروب والكوارث التي جرها الإنسان على الأرض فيقول عمران على لسانه “كل العالم بدا لي صغيرا هزيلا توضحت فيه الكراهية التي سببت هذه الكوارث.. أهي الأرض التي أعود إليها لأجدها ملطخة بالعار يجللها السواد والانكسار وتتشوه معالمها”.

يقع الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب في 88 صفحة من القطع المتوسط.

يذكر أن الدكتور عمران من مواليد طرطوس عام 1948 حاصل على إجازة جامعية من كلية العلوم بجامعة دمشق وعلى شهادتي دكتوراة في الهندسة المدنية والمنطويات التفاضلية والفلك من جامعة عليكره بالهند وهو عضو في اتحادي الكتاب والصحفيين وفي الجمعية السورية لتاريخ العلوم أسس مجلة الخيال العلمي ويترأس رابطة كتاب الخيال العلمي العرب صدر له أكثر من 90 كتاباً ورواية وقصة.

بلال أحمد