حمص.. تنظيم 128 ضبطاً تموينياً خلال أسبوع

حمص-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال جولاتها على الأسواق خلال الأسبوع الفائت 128 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة منها 107 ضبوط عدلية و21 ضبط عينة كما بلغ عدد المحلات المغلقة 22 محلاً.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف في تصريح لمراسلة سانا أن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وبدل خدمات ومخالفات بالمواصفات والبيانات والغش والتدليس والاتجار بالدقيق والخبز التمويني والمحروقات وعرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية وضبوطاً لمواد مجهولة المصدر.