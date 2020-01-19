مدفيديف يؤكد بقاءه في زعامة حزب “روسيا الموحدة”

موسكو-سانا

أكد رئيس الحكومة الروسية السابق دميتري مدفيديف أن منصبه الجديد كنائب لرئيس مجلس الأمن الروسي لم يمنعه من البقاء في منصبه في رئاسة حزب “روسيا الموحدة” الحاكم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مدفيديف قوله خلال مقابلة تلفزيونية سأبقى رئيسا لحزب روسيا الموحدة هذه هي قوتنا السياسية الرائدة وهذا هو حزبنا الحاكم مضيفا نحتاج إلى الاستعداد للانتخابات التي ستجري هذا العام في ال 13 من أيلول المقبل وانتخابات مجلس الدوما المنتظرة في العام المقبل.

وكان مدفيديف قدم الأربعاء الماضي استقالة الحكومة بكامل قوامها فيما أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومين بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء ومدفيديف نائبا لرئيس مجلس الامن الروسي.