نحو 650 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية

دمشق-سانا

بدأت اليوم امتحانات الفصل الأول في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2019 -2020 وذلك وفق ما حدده التقويم الجامعي الصادر عن مجلس التعليم العالي وتستمر حتى العشرين من شهر شباط القادم.

ويتقدم للامتحانات وفق الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب نحو 650 ألف طالب وطالبة مبينا في تصريح لـ سانا أن الوزارة عممت تعليماتها بهذا الخصوص وسمحت لعدد من الكليات التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب ومواد دراسية كثيفة البدء قبل يومين أو ثلاثة من موعد الامتحانات المحدد .

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود خطأ من المراقبين يتقدم الطالب بشكوى رسمية إلى إدارة الكلية دون إثارة الشغب في القاعة أو الاحتكاك مع أي منهم كي لا يحال إلى لجنة الانضباط مؤكدة منع الخروج من قاعة الامتحان قبل مضي نصف ساعة على بدئه وقبل أخذ التفقد لكامل الطلاب في القاعة .

الدكتورة فاتنة الشعال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق قالت إن أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في الكلية يتوزعون على 41 قاعة امتحانية وعلى مدى ثلاث جلسات يوميا مدة كل واحدة منها ساعة ونصف الساعة مبينة أن 75 بالمئة من أسئلة امتحانات الكلية مؤتمتة و25 بالمئة تقليدية مؤكدة أن عمليات التصحيح تبدأ فورا مع انتهاء كل مادة في جميع أقسام الكلية البالغ عددها 14.

ولفتت الدكتورة الشعال إلى أنه تم تزويد القاعات بكاميرات غير مرئية للطلاب لضبط العملية الامتحانية إضافة إلى وجود عدد كاف من المراقبين سواء كانوا من الموظفين أو طلاب الدراسات العليا .

وفي كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق يتقدم للامتحانات وفق الدكتور فراس حناوي عميد الكلية 17 ألف طالب وطالبة منهم ألفا طالب مستنفد حيث تقام يوميا ثلاث جلسات امتحانية مدة كل واحدة ساعتان باستثناء مواد الرسم الهندسي ثلاث ساعات لافتا إلى أنه تم توفير جميع مستلزمات العملية الامتحانية وتهيئة الظروف الملائمة والمريحة للطلاب وتوجيه المراقبين للالتزام بالتعليمات الخاصة بطريقة العمل داخل القاعات الامتحانية وتحديد المسؤوليات لكل من رئيس وأمين القاعة والمراقب مع تأكيد أن يكون هناك عضو هيئة تدريسية على الأقل في كل قاعة من أجل متابعة أمور الطلبة وضمان عدم حصول أي ظلم لهم.

وفي كلية الحقوق بجامعة دمشق قال الدكتور هيثم الطاس عميد الكلية إن 12 ألف طالب وطالبة من السنوات الأربع يتقدمون للامتحانات حيث يتوزعون على 57 قاعة امتحانية مبينا أن الامتحانات في الكلية تستمر لغاية الثامن عشر من شهر شباط القادم وأنه تمت الاستعانة بقاعات امتحانية من كليات الشريعة والاقتصاد والفنون الجميلة والعلوم للمواد التي يتقدم لها أكثر من ألف طالب .

وكان مجلس التعليم العالي أنهى في السابع من شهر آب الماضي العمل بالنظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية والعودة إلى النظام الفصلي بدءا من العام الدراسي الحالي 2019-2020 حيث تجري الجامعات بموجبه دورتين امتحانيتين في نهاية الفصل الدراسي الأول وكذلك في نهاية الفصل الثاني ويمكن للطلاب تقديم جميع مقرراتهم سواء في الفصل الأول أو الثاني إضافة إلى دورة تكميلية لطلاب التخرج في السنة الأخيرة.

هيلانه الهندي