مادورو: مستعدون لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل

واشنطن-سانا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن انفتاحه على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة تؤدي إلى نوع جديد من العلاقات بين البلدين.

وقال مادورو في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية إذا كان هناك احترام بين الحكومات بغض النظر عن مدى حجم الولايات المتحدة.. وإذا كان هناك حوار وتبادل حقيقي للمعلومات فتأكدوا من أننا يمكننا إنشاء علاقة من نوع جديد.

وأشار مادورو إلى أنه إذا رفع ترامب العقوبات فإن شركات النفط الأميركية يمكن أن تستفيد بشكل كبير من النفط الفنزويلي وقال إن علاقة الاحترام والحوار تؤدي إلى وضع مربح للجانبين بينما تؤدي علاقة المواجهة إلى وضع خاسر هذه هي الصيغة.

والقى مادورو بمسؤولية فشل ترامب في سياسته تجاه فنزويلا على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وبعض المستشارين الذي يحرضونه ضد كراكاس.

وأعرب الرئيس الفنزويلي عن استعداده للتحدث مع زعيم المعارضة اليمينية المدعوم من واشنطن خوان غوايدو الا انه اكد رفضه المطالب غير الشرعية باستقالته .

وكان مادورو شدد الشهر الماضي على أن الحوار الوطني سيشكل ضماناً لإجراء انتخابات تشريعية ناجحة وديمقراطية في فنزويلا التي تتعرض لمحاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية .