أمطار أغزرها 30مم في حمص… استمرار هطل الأمطار في أغلب المناطق وثلوج فوق 1400متر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا فوق المناطق الغربية والشمالية أحيانا وثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1400 متر وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما ماطرا على فترات ويكون الهطل ثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر مع أجواء شديدة البرودة ليلا ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصل حتى 1000 متر والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية والمرتفعات الساحلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة في عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت أغزرها في تلكلخ في محافظة حمص 30 مم وبالقحطانية في محافظة الحسكة 24 مم و الصفصافة في محافظة طرطوس 24 مم.

وفي دمشق وريفها سجلت بالحرمون 3 مم ومضايا 5ر2 والقطيفة 3ر2 مم والتل 2 مم والحجاز 3ر1 والمزة 2ر1 مم وميسلون 1 مم وقطنا 1 مم .

وفي محافظة حمص بلغت في تلكلخ 30 مم ومرمريتا 27 مم والناصرة 23 مم وشين 22 مم والعريضة 22 مم وقلعة الحصن 20 مم وتل دو 7ر7 مم وحمص 8 مم والرستن 5ر4 مم والمخرم 4 مم .

وبلغت كمية الأمطار في محافظة الحسكة بالقحطانية 24 مم وتل حميس 18 مم وأبو قصايب 15 مم وهيمو 14 مم والجوادية 13 مم والمالكية 9 مم والقامشلي 8 مم والزهيرية 7 مم.

وفي محافظة حماة سجلت بوادي العيون 15 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 12 مم والرصافة 11 مم وربعو 8 مم وحماة 2ر5 مم والسلمية 5ر4 مم والحميري 5ر4 مم وحر بنفسه 4 مم ومحردة وكفر زيتا وصوران 5ر3 مم والصبورة 1ر3 مم وعقيربات 3 مم والسعن 2 مم .

وفي الغاب شطحة 4 مم وعين الكروم 5ر4 مم الكريم 3مم وأفاميا 3 مم والسقيلبية 3 مم .

وبلغت الأمطار في محافظة القنيطرة حضر 9 مم والقنيطرة 3 مم ونبع الصخر 5ر9 مم.

وفي محافظة السويداء عين العرب 3 مم والسويداء 2 مم وصلخد 2 مم.

ومحافظة دير الزور الكسرة 3مم وفي محافظة حلب السفيرة 2 مم .

وسجلت في محافظة درعا في نوى 6 مم وتل شهاب 5 مم ودرعا 2ر4 مم والشيخ مسكين 2 مم والصنمين 3 مم وبصرى 5ر2 مم والمسيفرة 2 مم .

وفي محافظة طرطوس بلغ الهطل في القدموس 5ر16 مم والشيخ بدر 16 مم ومشتى الحلو 12 مم والدريكيش 11 مم وصافيتا 17 مم وحمام واصل 19 مم والصفصافة 24 مم وطرطوس 4ر15 مم وبانياس 7 مم.

وسجلت في محافظة اللاذقية القطيلبية 5ر10 مم ومطار الباسل 8ر5 مم وصلنفة 4 مم والمزيرعة 4 مم وكسب 3 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …