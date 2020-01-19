طرطوس اليوم

الأحد / 19 / 01 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الرحالة السوري عزام يحط رحاله في موسكو
2020-01-18
زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي
2020-01-18
كيليتشدار أوغلو: أردوغان يرتكب أخطاء فادحة في سورية وليبيا
2020-01-17
لافروف: مكافحة الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها أولوية لروسيا
2020-01-17
تقي الدين: التعاون مع سورية مصلحة لبنانية
2020-01-16
لافروف: ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
2020-01-16
جنرال تركي متقاعد يدعو إلى الحوار مع الدولة السورية
2020-01-16
محليات
نحو 650 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية
2020-01-19
أمطار أغزرها 30مم في حمص… استمرار هطل الأمطار في أغلب المناطق وثلوج فوق 1400متر
2020-01-19
سورية تؤكد استمرارها في ممارسة واجبها بمكافحة الإرهاب وإنقاذ السوريين من ويلات وممارسات المجموعات الإرهابية
2020-01-18
المقداد لوفد منظمة التحرير الفلسطينية: تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الهجمة الأمريكية والصهيونية
2020-01-18
حملة تشجير لترميم الغطاء النباتي المتضرر جراء الإرهاب في اللاذقية
2020-01-18
الثلوج في صلنفة (صور)
2020-01-18
(حكايا السنابل) مبادرة إنسانية اجتماعية لرسم البسمة على وجوه الأطفال
2020-01-18
رياضة
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-01-18
أرسنال يتعادل مع شيفيلد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-01-18
بخسارته أمام نظيره الأسترالي… منتخب سورية الأولمبي يودع نهائيات آسيا
2020-01-18
استعدادا للدوري الممتاز لكرة القدم.. تشرين يتعادل مع الوحدة
2020-01-18
واتفورد يتعادل مع توتنهام في الدوري الإنكليزي
2020-01-18
دورتموند يهزم اوغسبورغ في الدوري الألماني
2020-01-18
سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي
2020-01-18
اقتصاد
التجاري السوري يوسع خدماته المصرفية في مكتبه بوزارة الخارجية والمغتربين
2020-01-18
تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في بانياس بكلفة 600 مليون ليرة خلال2019
2020-01-18
بدء زراعة المحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة
2020-01-18
تصنيع المنتجات الزراعية بالسويداء.. توسيع نطاق التسويق وتحقيق قيمة مضافة
2020-01-18
تضرر الزراعات المحمية ومحصول الحمضيات في طرطوس جراء الرياح الشديدة
2020-01-18
المركزي الإيراني يطلق لأول مرة عمليات السوق المفتوحة
2020-01-18
مليار و300 مليون ليرة سورية مبيعات السورية للتجارة في الحسكة
2020-01-17
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الجيش يتصدى لهجوم عنيف لإرهابيي (النصرة) من محور بلدة حلبان بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسومين بخصوص التشدد بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في سعر صرفها
سورية تؤكد استمرارها في ممارسة واجبها بمكافحة الإرهاب وإنقاذ السوريين من ويلات وممارسات المجموعات الإرهابية
ستة أيام والإرهابيون يواصلون منع الأهالي من الوصول إلى ممرات أبو الضهور والهبيط والحاضر بريفي إدلب وحلب
المقداد لوفد منظمة التحرير الفلسطينية: تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الهجمة الأمريكية والصهيونية
زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري
قوى العدوان السعودي تجدد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
المقداد يبحث مع ميشود القضايا المتعلقة بعمل مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في سورية
طرطوس اليوم
2020-01-19
تصوير.. رياض علي
طرطوس اليوم
2020-01-19
Zeina
سابق
أمطار أغزرها 30مم في حمص… استمرار هطل الأمطار في أغلب المناطق وثلوج فوق 1400متر
التالي
نحو 650 ألف طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية
انظر ايضاً
طرطوس اليوم
تصوير: رياض علي
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved