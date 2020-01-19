الخطوط الجوية الإفريقية في بنغازي: الطيران الليبي يستخدم قسرا لنقل إرهابيين إلى ليبيا

طرابلس-سانا

كشفت شركة الخطوط الجوية الإفريقية منطقة بنغازي عن إجبار طيرانها على نقل إرهابيين أجانب إلى ليبيا بشكل غير شرعي .

وأدانت إدارة الشركة في بيان أوردته وكالة بوابة إفريقيا الإخبارية “التدخل غير المشروع في عمل القطاع الجوي واستخدامه لأغراض غير شرعية بنقل أجانب لهم تاريخ حافل بالإرهاب كقتل الأطفال والنساء والشيوخ واستقدامهم الآن إلى ليبيا للعمل كمرتزقة ومواصلة جرائمهم هنا “.

وطالبت الشركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالتدخل لدى المنظمة العالمية للطيران المدني لوقف الاستعمال التعسفي للطيران واعتباره تدخلا غير مشروع يستوجب العقاب طبقا للتشريعات المحلية والدولية.

وكان سلامة أكد أمس وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية إلى ليبيا.

وكشفت إذاعة (ار اف) التابعة للحكومة الفرنسية بداية الشهر الحالي عن وصول عدد كبير من مرتزقة النظام التركي من سورية إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية على الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران يملكها عبد الحكيم بلحاج أحد متزعمي تنظيم القاعدة الإرهابي والمقيم في تركيا .