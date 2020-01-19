19 كانون الثاني1883- توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة

دمشق-سانا

1792 – مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى.

1839 – الأسطول البريطاني بقيادة هنس يتمكن من احتلال عدن ليبدأ استعمارا لها دام حتى عام 1967.

1883 – توماس إديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة.

1899 – بريطانيا تفصل السودان عن مصر وتعلن السودان المصري الإنكليزي.

1915 – مناطيد زبلين الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصا وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1918 – اندلاع أول المعارك بين الحرس الأحمر والحرس الأبيض في الحرب الأهلية الفنلندية.

1919 – بداية أعمال مؤتمر فرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى.

1941 – القوات البريطانية تهاجم مستعمرة إرتيريا الإيطالية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

1942 – القوات اليابانية تحتل بورما أثناء الحرب العالمية الثانية.

1966 – أنديرا غاندي تتولى رئاسة الوزراء في الهند.

1977 – تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ.

1981- وقوع زلزال إريان بإندونيسيا بقوة 8ر6 درجات على مقياس ريختر وأدى إلى مقتل 305 أشخاص ونحو 1000 مفقود في الجبال ودفنت الانهيارات الأرضية العديد من القرى.

2011 – زلزال عنيف يضرب جنوب غرب باكستان بلغت قوته 2ر7 درجات على مقياس ريختر وشعر به بأنحاء متفرقة من باكستان والهند وإيران ودبي والبحرين.

من مواليد هذا اليوم

1544 – الملك فرانسوا الثاني ملك فرنسا.

1813 – هنري بسمر.. مخترع بريطاني وصاحب طريقة بسمر لصناعة الصلب.

1912 – ليونيد كانتروفيتش.. اقتصادي روسي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1975.

1920 – خافيير بيريز دي كويلار.. سياسي بيروفي وأمين عام أسبق للأمم المتحدة.

من وفيات هذا اليوم

1881 – أوجوست مارييت.. عالم فرنسي في علم البصريات.

2000 – بتينو كراكسي رئيس وزراء إيطاليا.