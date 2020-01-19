ملكة بريطانيا تجرد الأمير هاري وزوجته من الألقاب الملكية

لندن-سانا

أعلن قصر باكنغهام في لندن عن التوصل إلى تفاهم بين العائلة الملكية والأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بشأن وضعهما المستقبلي يقضي بتجريدهما من لقبي صاحب وصاحبة السمو الملكي.

ونقلت رويترز عن القصر قوله في بيان اليوم إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وصفت التفاهم بأنه بناء وداعم مشيراً إلى أن هذه التغيرات ستدخل حيز التنفيذ في ربيع العام الجاري.

وأشارت الملكة إليزابيث إلى أنها تدرك أن الأمير هاري وعائلته يواجهون تحديات بسبب خضوعهما للرقابة المكثفة خلال العامين الماضيين ويرغبان بالحياة باستقلالية.

يشار إلى أن سحب لقب صاحب السمو الملكي من دوق ودوقة ساسيكس يعني أنهما لم يعودا يعتبران شخصين يتوليان المهام الرسمية في العائلة الملكية البريطانية ولن يحصلا بعد الآن على أموال عامة مقابل القيام بالمهام الملكية.