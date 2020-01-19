صالح لبومبيو: ضرورة احترام السيادة العراقية وقرارنا الوطني

بغداد-سانا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضرورة احترام السيادة العراقية والقرار الوطني المستقل.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئيس العراقي ونقلته وكالة الأنباء العراقية واع أن الرئيس صالح بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي حيث تم التأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية واحترام القرار الوطني المستقل.

وأضاف البيان أنه تمت أيضاً خلال الاتصال الإشارة إلى وجوب ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار البناء في حل الأزمات وتجنب التصعيد وبما يعزز أسس السلم والاستقرار في المنطقة والعالم فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وصوت مجلس النواب العراقي في الخامس من الشهر الجاري بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.