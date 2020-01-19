آلاف الأمريكيات يتظاهرن تنديداً بسياسات ترامب

واشنطن-سانا

شاركت آلاف النساء الأمريكيات اليوم في مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدن خلالها معارضتهن المستمرة لسياساته ورفضهن إعادة انتخابه.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرات في واشنطن رفعن لافتات تندد بسياسات ترامب وتعبر عن غضبهن الشديد من سياساته وأكدن أن غضبهن تزايد عما كان عليه قبل ثلاث سنوات وكان أفظع مما اعتقدن في السابق وطالبن بمحاسبته.

وأعربن عن تخوفهن من فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني من العام الجاري.

وفي السياق ذاته شهدت نيويورك ومدن أمريكية مظاهرات مماثلة والتي باتت سنوية حيث اعتمرت عدد من المشاركات في هذه المظاهرات قبعات زهرية في إشارة إلى معارضتهن لتعليقات ترامب المهينة للنساء.

يشار إلى أن شعبية ترامب تواصل الهبوط منذ انتخابه ليكون بين الرؤساء الأمريكيين الأقل شعبية وخاصة بعد تنصله من المعاهدات والاتفاقيات سواء الدولية منها أو الثنائية كما أن ردود فعله العنيفة وتناقضاته الواضحة تكشف جزءاً من شخصيته المتهورة غير المبالية وتفسر سياساته الخارجية التي أدخلت الولايات المتحدة في أزمات دبلوماسية حول العالم حتى من أقرب حلفائها فضلاً عن سياساته التدخلية بشؤون الدول المستقلة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ رسمياً إجراءات محاكمة ترامب الرامية إلى عزله وذلك بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.