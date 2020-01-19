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الجيش يتصدى لهجوم عنيف لإرهابيي (النصرة) من محور بلدة حلبان بريف إدلب الجنوبي الشرقي

2020-01-18

إدلب-سانا

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم عنيف شنته التنظيمات الإرهابية على محور بلدة حلبان بريف إدلب الجنوبي الشرقي موقعة في صفوف تلك التنظيمات خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا أن إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به شنت هجوماً على اتجاه محور بلدة حلبان التابعة لناحية سنجار بريف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد إطلاقهم موجة كثيفة من القذائف الصاروخية باتجاه النقاط العسكرية في المنطقة ولا سيما في تل خطرة التي حررها الجيش مؤخراً.

وأضاف المراسل أن وحدات الجيش رصدت تحركات المجموعات الإرهابية المهاجمة وتصدت لها بالوسائل النارية المناسبة كما أحبطت محاولات تسلل لبعض المجموعات بعد الاشتباك معها وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفها.

وتواصل وحدات الجيش عملياتها بريف إدلب الجنوبي الشرقي في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتمكنت خلال الشهر الماضي من تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

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