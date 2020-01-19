مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن- سانا

تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس 2-2 اليوم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بالاس الذي فاز على ملعب الاتحاد الموسم الماضي بهدف سجله المنضم حديثا جينك طوسون في الدقيقة 39 وسيطر سيتي على المباراة لكنه انتظر حتى الدقيقة 82 حتى يدرك التعادل بواسطة أجويرو بعد تمريرة من البديل جابرييل جيسوس.

وجعل المهاجم الأرجنتيني النتيجة 2-1 بضربة رأس صعبة.

لكن بالاس انتزع التعادل عندما توغل ويلفريد زاها من ناحية اليسار وأرسل كرة عرضية رغم وجود رقابة من جون ستونز حولها فرناندينيو بطريق الخطأ في مرمى الحارس إيدرسون.