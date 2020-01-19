المسمساري: أردوغان ينقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا

طرابلس-سانا

أكد الجيش الوطني الليبي إقدام رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على نقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن اللواء أحمد المسمساري المتحدث باسم الجيش الليبي قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن “أردوغان هو المسؤول عن انتشار الإرهاب في أوروبا لأن تركيا أرسلت الآلاف من عناصر الميليشيات المسلحة التابعة لأنقرة للقتال في طرابلس” متوعداً بمواجهة تركيا ونظامها على شواطئ طرابلس الليبية.

وأضاف المسماري “رصدنا وصول أسلحة تركية بحراً وجواً إلى طرابلس في فترة وقف إطلاق النار كما رصدنا تركيب منظومة دفاع جوى في مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا”.

ولفت المسماري إلى وجود غضب شعبي ليبي ضد إرسال قوات تركية إلى ليبيا مشيراً إلى أن المتظاهرين أغلقوا الموانئ النفطية بعد تجاهل صوتهم ضد الغزو التركي.

من جهة أخرى أكد المسماري التزام “القوات الليبية التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار بينما تم تسجيل خروقات قامت بها ميليشيات السراج” مشيراً إلى أن لدى الجيش الوطني الليبي الجاهزية الكاملة للرد على الخروقات ولن يساوم على تضحيات الشعب الليبي.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة السراج والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة حفتر.