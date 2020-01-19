طهران تؤكد استمرار التحقيقات في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية

طهران-سانا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اليوم استمرار التحقيقات في حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية ومن جوانب مختلف.

وقال شمخاني إن القوات المسلحة تحقق في جوانب مختلفة من الحادثة بما في ذلك القرصنة والاختراق والحرب الإلكترونية.

وفي سياق آخر رد شمخاني على وجود سفينة حربية بريطانية في الخليج واصفاً إياها بالمتداعية والمنهكة وأن وجودها لا يحمل أي رسالة إلى إيران مشيراً إلى أن هذه السفن كانت متواجدة في المنطقة منذ فترة وبلا أي جدوى.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية سقطت الأسبوع الماضي بعد إقلاعها بقليل من مطار الإمام الخميني جنوب غرب العاصمة طهران ما أدى إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 والطاقم المؤلف من 9 أفراد.