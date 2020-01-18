عون يطالب باتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على الأمن في لبنان

بيروت-سانا

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون باتخاذ إجراءات سريعة للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان.

وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان بأن الرئيس عون تابع تدهور الوضع الأمني وسط بيروت وطلب من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال إلياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزيف عون اتخاذ الاجراءات السريعة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري.

وتحولت مظاهرات احتجاجية في وسط بيروت اليوم سريعاً إلى مواجهات مع القوى الأمنية اللبنانية التي رماها المعتصمون بالحجارة والزجاجات الفارغة والأسلاك والقضبان الحديدية والأشجار ما أوقع إصابات بين الجانبين وتخريباً في الممتلكات العامة.