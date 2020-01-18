تجدد التظاهرات الاحتجاجية للسترات الصفراء واعتقال 15 شخصاً

باريس-سانا

جدد محتجو حركة “السترات الصفراء” مظاهراتهم الاحتجاجية في شوارع العاصمة الفرنسية باريس اليوم تنديداً بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفضاً لمشروعه لتعديل أنظمة التقاعد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن السلطات الفرنسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين واعتقلت 15 شخصاً من المحتجين الذين أطلقوا شعارات “ماكرون نحن آتون إليك في منزلك”.

ويندرج التحرك في إطار التظاهرات الأسبوعية التي تجريها حركة “السترات الصفراء” كل يوم سبت منذ تشرين الثاني 2018 والتي زاد زخمها مؤخراً بعدما انضم إليها معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ونقابات قطاع النقل.

وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.