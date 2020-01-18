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سلامة يؤكد وصول مجموعات من إرهابيي أردوغان من شمال سورية

2020-01-18

طرابلس-سانا

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية إلى ليبيا.

ونقلت وكالة رويترز عن سلامة قوله إن عدد الإرهابيين الذين وصلوا مؤخراً من شمال سورية إلى ليبيا ” يتراوح بين ألف وألفين”.

وكانت مصادر إعلامية أكدت أمس وصول أكثر من 1700 من المرتزقة الإرهابيين خلال الساعات الماضية إلى ليبيا لافتة إلى أن النظام التركي أرسل من سورية إلى ليبيا حتى الآن أكثر من 3200 إرهابى مرتزق ممن يقاتلون خدمة لمشاريعه الإرهابية في المنطقة.

وتحدثت مصادر عن مقتل خمسة من المرتزقة الإرهابيين ممن تم نقلهم خلال الأسابيع الماضية في المعارك الدائرة في ليبيا حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين ليرتفع عدد القتلى بينهم في ليبيا إلى 19 إرهابياً ممن نقلهم النظام التركي من سورية.

يشار إلى أن إذاعة ار اف التابعة للحكومة الفرنسية كشفت بداية الشهر الحالي عن وصول عدد كبير من مرتزقة النظام التركي من سورية إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية على الخطوط الجوية الليبية وشركة طيران يملكها عبد الحكيم بلحاج أحد متزعمي تنظيم القاعدة الإرهابي والمقيم في تركيا.

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