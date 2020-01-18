الداخلية العراقية: اعتقال 10 من إرهابيي داعش في الموصل

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم اعتقال عشرة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة قولها في بيان: إنه “استمراراً لخطة تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة نينوى تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين من إلقاء القبض على عشرة عناصر من عصابات “داعش” الإرهابية”.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في قضاء بلدروز بمحافظة ديالى شرق العراق.

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