محتجون فرنسيون يحاولون اقتحام مسرح أثناء حضور ماكرون

باريس-سانا

حاول محتجون فرنسيون اقتحام عرض مسرحي في العاصمة باريس كان يحضره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزوجته ورددوا هتافات تطالب باستقالته.

وذكرت رويترز ان مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها محتجون تجمعوا ليلة أمس خارج مسرح (دي بوفيه دو نور) يطالبون فيها ماكرون بالاستقالة احتجاجا على التعديلات على نظام أجور التقاعد التي تقترحها الحكومة الفرنسية.

وصرح مصدر مقرب من ماكرون: “كانت هناك محاولة لاقتحام المسرح لكن الرئيس وزوجته تمكنا من البقاء إلى نهاية العرض وغادرا المكان بالسيارة بمرافقة الشرطة”.

وبات الإضراب الذي يشل حركة النقل العام احتجاجاً على مشروع حكومة ماكرون لاعتماد نظام جديد للتقاعد أطول إضراب متواصل في فرنسا منذ 30 عاماً مع غياب لأفق حل الأزمة.