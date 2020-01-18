طرطوس.. من آثار عمريت

السبت / 18 / 01 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي
2020-01-18
كيليتشدار أوغلو: أردوغان يرتكب أخطاء فادحة في سورية وليبيا
2020-01-17
لافروف: مكافحة الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها أولوية لروسيا
2020-01-17
تقي الدين: التعاون مع سورية مصلحة لبنانية
2020-01-16
لافروف: ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي
2020-01-16
جنرال تركي متقاعد يدعو إلى الحوار مع الدولة السورية
2020-01-16
كونيتشنا تنتقد صمت الاتحاد الأوروبي إزاء القوى المحتلة لأراض سورية
2020-01-16
محليات
أمطار متفرقة في معظم المناطق أغزرها 19 مم بالمالكية بريف الحسكة
2020-01-18
أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة والحرارة إلى ارتفاع
2020-01-18
الداخلية تدعو لعدم التعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتؤكد ملاحقة المتلاعبين بسعر صرفها
2020-01-17
رياح شديدة في اللاذقية تلحق أضراراً بالزراعة المحمية والشبكة الكهربائية
2020-01-17
المباشرة بمشروع ترحيل الأتربة والأنقاض من مدينة تدمر
2020-01-17
السويداء.. مشروع للصرف الصحي في مدينة شهبا
2020-01-17
هطلات مطرية غزيرة متوقعة وثلجية على المرتفعات العالية
2020-01-17
رياضة
فوز المحافظة على العربي في دوري كرة السلة للناشئين
2020-01-18
الأندية الإيرانية تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا لكرة القدم
2020-01-18
الجهاد يفوز على عمال حماة في دوري كرة القدم للدرجة الأولى
2020-01-18
سلوم موهبة واعدة بالجمباز الفني والإيقاعي
2020-01-18
فوز شباب سلمية ومورك في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2020-01-18
أميمة نيوف… موهبة فرضت نفسها بجدارة في رياضة الدراجات الهوائية
2020-01-18
مواجهة حاسمة لمنتخب سورية الأولمبي أمام نظيره الأسترالي في النهائيات الآسيوية
2020-01-18
اقتصاد
تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في بانياس بكلفة 600 مليون ليرة خلال2019
2020-01-18
بدء زراعة المحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة
2020-01-18
المركزي الإيراني يطلق لأول مرة عمليات السوق المفتوحة
2020-01-18
مليار و300 مليون ليرة سورية مبيعات السورية للتجارة في الحسكة
2020-01-17
مشروع الزراعات الأسرية بدرعا.. دعم الأسر الريفية وتحسين مستويات دخلها
2020-01-17
صندوق النقد الدولي.. النظام التجاري الدولي بحاجة إلى تحسينات عميقة
2020-01-17
5ر557 مليار دولار احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية
2020-01-17
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي
قوى العدوان السعودي تجدد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
كيليتشدار أوغلو: أردوغان يرتكب أخطاء فادحة في سورية وليبيا
استشهاد مدني وإصابة 2 بجروح جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على حي جمعية الزهراء بحلب
لافروف: مكافحة الإرهاب في سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها أولوية لروسيا
(عبقري متوازن للغاية).. كتاب جديد يظهر جهل ترامب إلى درجة خطيرة
الجيش العراقي: خروج القوات الأمريكية قرار سيادي ويشمل جميع أراضي البلاد
الخامنئي يؤكد ضرورة التحرر من هيمنة واشنطن على المنطقة
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال المسجد الأقصى واعتدائه على مئات المصلين
قوات الاحتلال الأمريكي تدخل 75 شاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى مناطق آبار النفط المحتلة في الحسكة ودير الزور
طرطوس.. من آثار عمريت
2020-01-18
تصوير: رياض علي
آثار عمريت
2020-01-18
Hiba
سابق
فريقا شهبا والفتوة يبلغان الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
التالي
(أقاويل لغوية معاصرة) كتيب في الألفاظ والتراكيب الخاطئة
انظر ايضاً
آثار عمريت-طرطوس
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved