فريقا شهبا والفتوة يبلغان الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب

السويداء-سانا

بلغ فريقا شهبا والفتوة الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب اليوم بعد تصدرهما ترتيب المجموعة الرابعة مع ختام منافسات مرحلة الإياب.

ففي ملعب جرمانا تغلب الفتوة على شهبا بثلاثة أهداف دون مقابل ليتساوى الفريقان برصيد 13 نقطة لكل منهما مع تقدم الفتوة بفرق مواجهتهما فيما فاز فريق العربي على الكسوة بالنتيجة ذاتها على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء ليتساوى الفريقان برصيد 10 نقاط ويحتلان المركزين الثالث والرابع.

وتنافست في المجموعة الرابعة لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الشباب فرق الفتوة والكسوة والعربي وشهبا فيما اعتذر فريق جيرود عن المشاركة وهبط رسمياً للدرجة الثانية.

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