صالح: العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار

بغداد-سانا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة من دول الجوار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مكتب الرئاسة العراقية قوله في بيان اليوم إن صالح شدد خلال استقباله في بغداد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على “ضرورة ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المنطقة وتجنيبها عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية والركون إلى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الأزمات”.

وأضاف البيان إن صالح لفت إلى حرص العراق على أن يكون ركيزة لجمع شمل الأشقاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز السلام والأمان في المنطقة والعالم.