تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في بانياس بكلفة 600 مليون ليرة خلال2019

طرطوس-سانا

بلغت قيمة المشاريع الخدمية والتنموية التي نفذها مجلس مدينة بانياس خلال العام الماضي حوالي 600 مليون ليرة تضمنت إصلاح الكورنيش البحري وإكساء بناء تجاري تابع للمجلس وتنفيذ طرق خدمية.

وبين رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة ان نسبة تنفيذ مشروع إصلاح الكورنيش البحري الذي رصد له مبلغ 274 مليون ليرة ووصلت إلى 70 بالمئة والمجلس حالياً في طور إعداد ملحق عقد لإصلاح الجزء المخرب من الكورنيش جراء العواصف المطرية والأمواج العالية.

واعتبر رئيس المجلس أن مشروع إكساء البناء التجاري في وسط المدينة المنفذ من شركة الإنشاءات العسكرية بقيمة حوالي 106 ملايين ليرة من أهم المشروعات الاستثمارية التي ستعود بالنفع على المجلس لأنه يضم 66 مقسماً ويمكن أن تؤمن دخلاً سنوياً يمكن المجلس من تنفيذ مشروعات تسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبيّن حمزة أنه تم تنفيذ شوارع وطرق منظمة ضمن المدينة بكلفة 141 مليون ليرة وتنفيذ مشروعات لترميم الطرق في القرى التابعة لمجلس مدينة بانياس بقيمة 34 مليون ليرة لافتاً إلى أن المجلس يتابع حالياً تنفيذ مشروع صرف صحي بين قريتي العصيبة وخربة السناسل بطول 4 كيلومترات بقيمة 38 مليون ليرة والذي بدأ منذ ثلاثة أشهر ووصلت نسبة تنفيذه حتى الآن إلى أربعين بالمئة لافتاً إلى أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة وتخفيف التلوث في القريتين المذكورتين.

غرام محمد

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency