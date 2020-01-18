بدء زراعة المحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة زراعة أراضيهم بالمحاصيل الطبية والعطرية للموسم الحالي تطبيقاً للخطة الزراعية الفرعية.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن فلاحي منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية باشروا بزراعة أراضيهم بالمحاصيل الطبية والعطرية ولا سيما الكمون والكزبرة والحبة السوداء وذلك تطبيقاً للخطة الزراعية الفرعية البالغة 6849 هكتاراً موزعة على 5505 هكتارات بعلاً و1344 هكتاراً مروية لافتاً إلى أن عمليات زراعة هذه المحاصيل تستمر طيلة شباط القادم.

ولفت المهندس بلال إلى أن زراعة المحاصيل الطبية والعطرية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الفلاحين خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز نسب التنفيذ المخطط بأضعاف وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض تكاليف الإنتاج إذ أن غالبيتها تزرع بعلاً إضافة إلى ارتفاع أسعارها ووجود طلب على هذه المنتجات.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمختلف أصناف المحاصيل الطبية والعطرية في محافظة الحسكة خلال الموسم الماضي بلغت 28 ألف هكتار.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency