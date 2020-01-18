المركزي الإيراني يطلق لأول مرة عمليات السوق المفتوحة

طهران-سانا

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي عن إطلاق عمليات السوق المفتوحة في إطار تنفيذ السياسة النقدية وذلك لأول مرة منذ تأسيسه.

وقال همتي في تصريح اليوم إن “عمليات السوق المفتوحة من أهم أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية في العالم” مضيفا إن “المركزي الإيراني في السابق يدير تقليديا الأساس النقدي والسيولة أما السوق المفتوحة فهي عمليات يقوم فيها البنك المركزي ببيع وشراء سندات الخزانة الحكومية عبر المصارف”.

وأكد همتي أن البنك المركزي الإيراني سينظم سعر العائد بين البنوك عبر بيع وشراء سندات الخزانة الحكومية لتحقيق أهداف التضخم المرسومة مبينا أن إطلاق عمليات السوق المفتوحة في السياسة النقدية للبنك ستدشن اليوم وهي تشكل تحولا مهما في علاقات المصارف المحلية مع البنك المركزي وتؤثر في السحب على المكشوف للبنوك ومديوناتها والإيداعات والعمليات بين المصارف أو ما شابه.