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بوشكوف: روسيا لا تغير سياستها لإرضاء أحد

2020-01-18

موسكو-سانا

أكد أليكسي بوشكوف رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي اليوم أن روسيا لا تغير سياستها لإرضاء أحد.

وتعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن سياسة واشنطن تجاه روسيا لن تتغير بسبب تغيرات في الحكومة الروسية قال بوشكوف في تغريدة على موقع تويتر نقلتها وكالة سبوتنيك إن “السياسة الخارجية الروسية أيضا في عهد الحكومة الجديدة لن تتغير في اتجاه يرضي الولايات المتحدة”.

وأضاف بوشكوف “إن الطرف الأمريكي يمكنه أن ينتظر المعاملة بالمثل من روسيا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمس الأول مرسومين بتعيين ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين رئيسا للوزراء وديميترى ميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي على خلفية المقترحات التي طرحها بوتين وشملت إدخال تعديلات على الدستور من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

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