المسماري: الجماهير الغاضبة أوقفت الإنتاج في الحقول النفطية

طرابلس-سانا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن الجماهير الغاضبة أغلقت الحقول والموانئ النفطية لتوصل صوتها للمجتمع الدولي.

ونقلت سبوتنيك عن المسماري قوله في مؤتمر صحفي إن “القيادة العامة للجيش دورها حماية الشعب الليبي بكل مكوناته وعدم السماح لأي كان بتهديد الشعب الليبي أو التدخل في قراراته”.

وأضاف أن “الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول” واصفاً إياها بالخطوة الجبارة.

وأوضح المسماري أن “الجيش الوطني يلتزم التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار مع احتفاظنا بحق الرد في حال حدثت خروقات من المليشيات” مشيراً إلى أنه “تم إنزال مرتزقة وضباط أتراك في خرق واضح لوقف إطلاق النار”.

وعقدت في العاصمة الروسية موسكو الإثنين الماضي محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو ووزيري خارجية ودفاع النظام التركي وقائد الجيش الليبي حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “ناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة السراج والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة حفتر.