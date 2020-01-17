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ابتكار لقاح للعلاج والوقاية من سرطان الدم

2020-01-17

واشنطن – سانا

ابتكر باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية لقاحاً جديداً يقضي على خلايا سرطان الدم ويمنع ظهورها ثانية.

ونقلت وسائل إعلام متخصصة بالمجال الطبي عن الباحثين قولهم “إن اللقاح الجديد يقوم بتدريب منظومة المناعة على اكتشاف الخلايا السرطانية وتحفزها لمكافحتها حال ظهورها” موضحين أن هناك اختلافاً جذرياً وحيداً يميز هذا اللقاح وهو أنه لقاح صلب بخلاف اللقاحات السابقة السائلة ما يسمح بالقضاء على “العدو السائل”.

وأشار الباحثون إلى أن اللقاح الجديد يتكون من جزيئات حيوية وأجسام مضادة لخلايا سرطان الدم النخاعي الحاد مثبتة في بنية قرصية ما يسمح بتحفيز الاستجابة المناعية حال ظهور خلايا المرض في الجسم.

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