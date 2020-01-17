تتويج الروسي كارغينوف بطلاً لرالي داكار 2020 للشاحنات

الرياض-سانا

أحرز الروسي أندريه كارغينوف سائق فريق “كاماز ماستر” المركز الأول في سباق رالي داكار 2020 لفئة الشاحنات الذي أقيم في السعودية.

وحسم كارغينوف البالغ 43 عاما لقب فئة الشاحنات بعد فوزه في المرحلة الـ 12 الأخيرة التي بلغت مسافتها 167 كم خلال ساعة واحدة و28 دقيقة و41 ثانية.

وبهذا الفوز تربع كارغينوف على عرش الترتيب العام للرالي بزمن قدره 46 ساعة و33 دقيقة و36 ثانية وبفارق 42 دقيقة عن أقرب ملاحقيه مواطنه أنطون شيبالوف الذي اكتفى بالمركز الثاني فيما احتل المركز الثالث البيلاروسي سيرغي فيازوفيتش.

ولقب سباق داكار هذا العام هو الثاني لكارغينوف بعد إحرازه اللقب عام 2014 الذي أقيم في قارة أمريكا الجنوبية.