دراسة: التدخين يزيد احتمالات الإصابة بإعاقة في القدرات الوظيفية

طوكيو-سانا

أكدت دراسة يابانية حديثة أن التدخين يزيد احتمالات الإصابة بإعاقة في القدرات الوظيفية.

ونقلت وسائل إعلام عن فريق الدراسة قوله “إن المدخنين الذين يصابون بجلطة تزيد لديهم احتمالات التعرض لمشكلات في الوظائف الحيوية بعدها بنسبة 29 بالمئة مقارنة بمن لا يدخنون”.

بدوره قال تيتسورو آجو الذي شارك في قيادة البحث وهو من جامعة كيوشو في اليابان إن “المرضى وخاصة ممن ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بجلطات عليهم الإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن” مضيفاً إن “النتائج تشير إلى أن الإقلاع عن التدخين حتى بعد تقدم العمر يقلل من احتمالات الإعاقة وصعوبات الحياة اليومية بعد الجلطة”.