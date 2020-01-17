روسيا: إطلاق آلية فض النزاع مع إيران قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي

نيويورك-سانا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن إطلاق آلية “فض النزاع” في الاتفاق النووي مع إيران من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد يؤدي إلى “انهيار غير مسيطر عليه” للاتفاق.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن نيبينزيا قوله للصحفيين اليوم “بشكل عام هذا قرار خاطئ للغاية .. هذه الخطوة خطيرة جداً ويمكن أن تؤدي إلى عملية غير خاضعة للرقابة وانهيار الاتفاق”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس أن الدول الأوروبية الثلاث “بريطانيا وفرنسا وألمانيا” استسلمت أمام أميركا فيما يخص الاتفاق النووي مؤكداً أن تفعيل آلية فض النزاع ضمن الاتفاق “لا أساس قانونياً له وخطأ استراتيجي سياسي”.