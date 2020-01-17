رياح شديدة في اللاذقية تلحق أضراراً بالزراعة المحمية والشبكة الكهربائية

اللاذقية-سانا

تسببت الرياح الشديدة التي أثرت على اللاذقية ليلة أمس بأضرار في القطاع الزراعي وخاصة البيوت البلاستيكية بمنطقة جبلة وثمار الحمضيات غير المجنية إضافة إلى إلحاق أضرار بالشبكة الكهربائية.

وأشار مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية المهندس منذر خيربك في تصريح لمراسل سانا إلى أن الأضرار تركزت في الراهبية والعقيبة وعدة مزارع في منطقة جبلة واظهرت الاحصاءات الأولية وجود أضرار في محاصيل ومكونات أكثر من ألف بيت بلاستيكي.

ولفت خيربك إلى حدوث أضرار أيضاً بالأنفاق البلاستيكية ونبات الكوسا على نحو 200 دونم إضافة إلى أضرار أصابت أشجار الحمضيات من خلال تساقط كميات كبيرة من الثمار وخاصة من صنفي أبوصرة والمندلينا المتبقية بدون جني قد يصل أحياناً إلى أكثر من 65 بالمئة مبيناً أن اللجان بدأت بحصر الأضرار وتوثيقها ليصار إلى تعويض الفلاحين الذين تنطبق عليهم شروط صندوق التعويض.

كما تسببت الرياح بسقوط عدد من الأشجار على خطوط الشبكة الكهربائية المغذية لمحور اسطامو جوبة برغال الأمر الذي أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن المحور بأكمله ووقف ضخ مياه الشرب في وقت عملت فيه ورشات شركة الكهرباء بالتعاون مع مديرية الزراعة ومؤسسة المياه على إصلاح الأعطال وإزالة الأشجار المتكسرة.

بدوره أكد مدير مؤسسة مياه الشرب المهندس منذر دويبة في تصريح مماثل أن ورشات المؤسسة تتابع عمل ورشات الكهرباء في المنطقة لإعادة ضخ مياه الشرب إلى القرى والبلدات فور الانتهاء من إصلاح الشبكة الكهربائية.

وتسببت الرياح بسقوط عدد من أشجار الأرز على برج للتوتر العالي في بلدة المعلقة بريف القرداحة حيث عملت ورشات شركة الكهرباء على إعادة التغذية الكهربائية وإصلاح الأعطال الناجمة عنها.