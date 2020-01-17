عمال مضربون يغلقون متحف اللوفر في باريس

باريس-سانا

أجبر عمال مضربون إدارة متحف اللوفر في باريس على إغلاق المتحف اليوم بعد أن سدوا مدخله احتجاجاً على تعديلات تعمل حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فرضها على نظام التقاعد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تنسيقية النقابات المعارضة للتعديلات على نظام التقاعد قولها في بيان “في قلب هرم اللوفر حيث اختار ماكرون أن يتم تنصيبه تشكلت جبهة معارضة نقابية ضد توجهاته الكارثية فيما يخص التقاعد”.

وأضاف البيان “يأتي تحركنا للوقوف إلى جانب جميع العمال المضربين الذين يناضلون في سبيل حياة كريمة في هذه البلاد”.

وجاء إغلاق المتحف على خلفية سعي رؤساء بعض النقابات إلى توسيع نطاق المعارضة على التعديلات التي أدت إلى أطول إضراب في قطاع النقل بفرنسا منذ عقود.

وشارك نحو 187 ألف شخص أمس في يوم الاحتجاج السادس على المستوى الوطني ضد التعديلات وفقاً لوزارة الداخلية بينما شارك 452 ألف شخص في مظاهرات مماثلة في العاشر من الشهر الجاري.