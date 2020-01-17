حركة فتح: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة جرائم حرب

القدس المحتلة-سانا

أكدت حركة فتح الفلسطينية أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في مدينة القدس المحتلة ولا سيما في المسجد الأقصى المبارك جرائم حرب مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ المدينة المقدسة.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الحركة إياد نصر قوله في بيان اليوم إن اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين أثناء أداء صلاة الفجر تهدف إلى تغيير الوضع القائم في الأقصى وتهويده والسيطرة عليه مشدداً على أن الفلسطينيين الذين أفشلوا سابقاً كل محاولات تهويد الأقصى سيفشلون مخطط الاحتلال الجديد بصمودهم ومقاومتهم.

وطالب نصر المؤسسات والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية للمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى.