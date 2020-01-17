أول عدسات لاصقة ذكية حقيقية في العالم تقرأ الرسائل بطرفة عين

واشنطن-سانا

كشفت شركة “موجو فيجن” الناشئة في الولايات المتحدة عن إنتاج عدسات لاصقة ذكية للاستخدام اليومي مع شاشة مدمجة يمكن تنشيطها بواسطة العين.

وذكر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها طورت العدسة الذكية لتخفيف الاعتماد على شاشات الهاتف والكمبيوتر اللوحي من خلال وضع واحدة على العين.

وتحتوي العدسة اللاصقة الذكية الحقيقية الأولى في العالم “موجو” على شاشة مضمنة في زاوية العدسة يتطلع المستخدم إلى تنشيطها وترتبط العدسة أيضاً بالإنترنت ما يعني أنه يسمح للمستخدمين بالوصول الفوري تقريباً إلى المعلومات استناداً إلى محيطهم.

وتحتوي عدسة النموذج الأولي على شاشة عرض مدمجة بحجم نقطة من قلم حبر وإذا كان المستخدم ينظر للأمام مباشرة أثناء ارتدائه للعدسة فلن يرى أي شيء غير عادي.

ويمكن للمستخدمين قراءة رسالة معينة دون الاضطرار إلى سحب الهاتف من الجيب أو الحقيبة من خلال البحث في زاوية الرؤيا لديهم لإظهار الرسالة حيث يحتاج المستخدمون لتحريك أعينهم حول جوانب الرؤيا لتنشيط شاشة منبثقة مع أيقونات للإشعارات وتقويم الطقس والموسيقا ويمكن توسيع هذه الرموز أكثر لرؤية المزيد من التفاصيل من خلال التحديق في سهم بجانبها.

ويتلقى المستخدم الطاقة عبر جهاز يمكن ارتداؤه على المعصم ولكن الإصدار التجاري قد يكون متوافقاً مع الهاتف الذكي بدلاً من ذلك.