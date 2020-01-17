موسكو: القضاء على 26 إرهابياً في منطقة القوقاز العام الماضي

موسكو-سانا

أعلن الفريق فاسيلي فيدوروك قائد التجمع المشترك للقوات الروسية المتمركزة في منطقة القوقاز اليوم القضاء على 26 إرهابياً في المنطقة العام الماضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فيدوروك قوله “إن الوحدات والوحدات الفرعية للشرطة التي تعمل ضمن تشكيل التجمع المشترك للقوات بالتعاون الوثيق مع عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نجحت خلال عام 2019 بالقضاء على 26 من عناصر خلايا إرهابية تعمل في منطقة شمال القوقاز كما تم ضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح وأكثر من 77 ألف ذخيرة ذات أعيرة مختلفة”.

وشدد على أن النتائج التي تم تحقيقها أدت وبشكل جوهري إلى الحد من عمليات العصابات والخلايا الإرهابية.

وكان مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أعلن في أوائل كانون الأول الماضي القضاء على 32 مسلحاً بينهم تسعة من متزعمي الجماعات الإرهابية والعصابات العام الماضي إضافة إلى اعتقال نحو 300 مسلح وأكثر من 600 متعاون معهم.