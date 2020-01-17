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قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبل المكبر وتهدم منزلاً

2020-01-17

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة وهدمت منزلاً فلسطينياً.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً فلسطينياً.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي الى تهجير وتشريد الفلسطينيين وبضرورة تطبيق القرار الأممي 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

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