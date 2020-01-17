موسكو: حشود الناتو على حدودنا تشابه الاستعداد لنزاع واسع النطاق

موسكو-سانا

حذرت روسيا من أن المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” على حدودها الشرقية تشابه إلى حد كبير الاستعدادات لنزاع عسكري واسع النطاق.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان على موقعها الإلكتروني “إن دول الناتو تعزز بشكل متواصل وجودها العسكري قرب حدودنا وتعمل على تحسين الكفاءة العملياتية المتعلقة بإعادة نشر القوات في الجهة الشرقية”.

وأضافت الوزارة “إن كثافة المناورات والتي تذكر سيناريوهاتها بشكل متزايد بالاستعدادات لصراع عسكري واسع النطاق تتزايد كما أن التطوير الممنهج للقسم الأوروبي من منظومة الدفاع الصاروخي للناتو والولايات المتحدة يتواصل”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أعلن في كانون الأول الماضي أن بلاده غير راضية عن مناورات حلف الناتو المزمع تنفيذها في أوروبا الشرقية ربيع العام الجاري مؤكداً أنها لا تتعلق بتعزيز الأمن بل تنشئ خطوط تقسيم.

وحول جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قالت الخارجية الروسية في بيانها: “نحن نعتبر هذه العملية الأميركية ضد الفريق سليماني فعلاً متعمداً يهدف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة وتم تنفيذه على أرض دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة دون علمها”.