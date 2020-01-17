الكرملين: بوتين سيشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

موسكو-سانا

أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا المقرر عقده يوم الأحد المقبل في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان اليوم إن “الرئيس بوتين سيزور برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا ومن المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية بما في ذلك وقف الأعمال القتالية ومصالحة الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أمس أهمية عقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في الـ19 من الشهر الجاري في برلين بنجاح.

وفي السياق أكد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في رسالة بعثها للرئيس بوتين تأييده عقد مباحثات السلام بشأن ليبيا في روسيا واستعداده لقبول الدعوة لزيارة موسكو من أجل مواصلة الحوار الليبي معربا في الوقت نفسه عن شكره لروسيا على جهودها لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وعقدت في العاصمة الروسية موسكو في الثالث عشر من الشهر الجاري محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو ووزيري خارجية ودفاع النظام التركي وقائد الجيش الليبي حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.