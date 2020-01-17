5ر557 مليار دولار احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية

موسكو-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الروسي أن احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في الأيام العشرة الأولى من العام الجديد بلغ 5ر557 مليار دولار.

ووفق بيانات البنك التي أوردها موقع روسيا اليوم “تمت إضافة 7ر7 مليارات دولار إلى احتياطيات البلاد منذ نهاية عام 2019 حيث بلغ الاحتياطي في الـ 27 من كانون الأول الماضي 8ر549 مليار دولار”.

وأوضحت البيانات أن مستوى الاحتياطيات الحالي يعد أعلى بنسبة 10 بالمئة عن المستوى المستهدف الذي حددته الجهة التنظيمية كما يعد الأعلى منذ تشرين الاول عام 2008 حيث بلغت الاحتياطيات حين ذاك نحو 547 مليار دولار.