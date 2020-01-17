طهران تدعو إلى عدم تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الايرانية أن طهران أبدت تعاونا كبيرا مع وفود الدول المنكوبة في حادث الطائرة الاوكرانية داعية جميع الأطراف إلى عدم تحويل القضايا الإنسانية ولا سيما هذا الحادث إلى أداة لتحقيق مطامع وأغراض سياسية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تصريح اليوم أن “إيران تعاونت بشكل سلس للغاية وأكثر مما هو مطلوب مع البعثات الاستكشافية لهذه البلدان وأعلنت للرأي العام عن جثث الضحايا التي تم التعرف عليها” مبيناً أن التحقيق الفني جار بمشاركة كل الأطراف وبتعاون كبير من المؤسسات المختلفة في البلاد.

وأبدى موسوي استغرابه من الاجتماع الذي عقد في لندن أمس بحضور الدول التي كان عدد من رعاياها بين ضحايا الحادث المؤلم وبعض التصريحات التي صدرت عن البعض خلال الاجتماع ولا سيما وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين ودعوته إلى تدخل قنصلي في قضية الطائرة.

يذكر أن الطائرة الأوكرانية سقطت الأسبوع الماضي بعد إقلاعها بقليل من مطار الإمام الخميني جنوب غرب العاصمة طهران ما أدى إلى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 والطاقم المؤلف من 9 أفراد.